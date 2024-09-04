В МИД РФ заявили о причастности Великобритании к настройке украинских БПЛА

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), применяемые украинскими войсками для атак на объекты в Ростовской области, настраивались в Великобритании. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, заявление которой опубликовано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, британские фирмы причастны к ударам дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому региону. МИД РФ выяснил, что настройка этих аппаратов осуществлялась недалеко от штаб-квартиры компании Callen-Lenz GB в районе города Солсбери и в ангаре компании Safran Seats GB в районе города Ньюпорт.

Захарова пояснила, что соответствующие данные были получены в ходе изучения электронных компонентов украинских БПЛА. Речь идет о беспилотниках, при помощи которых в начале августа было атаковано топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области.

«Обе эти компании (Callen-Lenz GB и Safran Seats GB. — «Газета.Ru») специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической промышленности», — уточнила представитель министерства.

Дипломат добавила, что Москва рассматривает участие Лондона в настройке дронов как подтверждение поддержки королевством террористической деятельности Киева.

28 августа в Каменском районе Ростовской области загорелось хранилище топлива. Губернатор региона Василий Голубев сообщал, что ЧП произошло из-за атаки украинских БПЛА. Локализовать возгорание удалось только 4 сентября.

Ранее в Великобритании рассказали о собранных средствах для фонда помощи Украине.