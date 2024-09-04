Поиски украинских диверсионных групп продолжаются в Курской области

Поиски украинских диверсионных групп, пытающихся проникнуть вглубь российской территории, продолжаются в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России.
«В лесных массивах продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытающихся проникнуть вглубь российской территории», — говорится в сообщении.
В Минобороны также заявили, что российские военные при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в регионе.
По данным ведомства, ВСУ потеряли боевую бронированную машину и три автомобиля, двое украинских военнослужащих сдались в плен.
4 сентября министерство сообщало, что российские военные в Курской области получили дополнительные комплексы, предназначенные для наблюдения и разведки.
Накануне в Белгородской области были развернуты дополнительные средства противовоздушной обороны.
Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.