Поиски украинских диверсионных групп продолжаются в Курской области

Поиски украинских диверсионных групп, пытающихся проникнуть вглубь российской территории, продолжаются в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

«В лесных массивах продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытающихся проникнуть вглубь российской территории», — говорится в сообщении.

В Минобороны также заявили, что российские военные при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в регионе.

По данным ведомства, ВСУ потеряли боевую бронированную машину и три автомобиля, двое украинских военнослужащих сдались в плен.

4 сентября министерство сообщало, что российские военные в Курской области получили дополнительные комплексы, предназначенные для наблюдения и разведки.

Накануне в Белгородской области были развернуты дополнительные средства противовоздушной обороны.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.