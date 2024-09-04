Аэропорты в Сибири и на Дальнем Востоке стали закупать защиту от БПЛА

Аэропорты в Сибири и на Дальнем Востоке начали закупать защиту от дронов. Об этом стало известно из документов на официальном портале госзакупок.

Согласно информации, размещенной на ресурсе, речь об аэропортах Красноярска и Южно-Сахалинска. Так, первый закупает оборудование для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов стоимостью 882 тысячи рублей. В его число входят два детектора типа «Булат» и два антидроновых ружья типа «Айрат».

Воздушная гавань в Южно-Сахалинске в свою очередь планирует установить полноценный аппаратно-программный комплекс обнаружения и противодействия беспилотникам стоимостью 294,6 миллиона рублей. Комплекс состоит из радиолокационно-оптической системы, станции кругового обзора, интегрированной системы наблюдения, передающего устройства для формирования заградительных помех, системы непрерывного радионаблюдения, а также системы обработки информации, управления инцидентами и поддержки принятия решений.

30 августа сообщалось, что министерство обороны снабдило военнослужащих, которые находятся в Брянской области, дополнительными средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и питающими электростанциями. Из заявления следует, что в Координационный совет МО РФ поступило 11 запросов от оперативного штаба региона о предоставлении необходимого для защиты оборудования. К текущему моменту решение было вынесено по всем обращениям.

Ранее Курской области передали дополнительные комплексы разведки.