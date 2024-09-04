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Минобороны РФ назвало суточные потери ВСУ в Сумской области

МО: силы РФ ударили по 9 бригадам ВСУ в 12 населенных пунктах Сумской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные при поддержке боевых самолетов и ракетных войск нанесли поражение военнослужащим и технике девяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах 12 населенных пунктов Сумской области республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удары были нанесены в районах населенных пунктов Белополье, Ворожба, Великий Бобрик, Глухов, Мирополье, Новые Басы, Орловка, Павловка, Сумы, Эсмань, Юнаковка и Ямполь.

В этот же день министерство обороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России у населенного пункта Новые Басы возле Сум нанесли удар и уничтожили 20 машин и до 80 украинских солдат.

Накануне оборонное ведомство сообщало, что за сутки потери украинской армии в Сумской области составили до 400 солдат.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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