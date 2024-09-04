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Раскрыты потери ВСУ за все время боевых действий в Курской области

МО РФ: ВСУ потеряли более 9 700 бойцов за все время атаки на Курскую область

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Sofiia Gatilova/Reuters

Потери украинских войск за все время боевых действий в Курской области превысили 9 700 солдат. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились до 450 бойцов на данном участке фронта. Более того, российские военнослужащие вывели из строя 17 единиц украинской бронетехники — один танк, 15 боевых бронированных машин и одну боевую машину пехоты.

Также во время сражений Вооруженные силы РФ уничтожили 40 автомобилей, две пусковые установки от реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS и M270 MLRS американского производства. Вместе с ними ВСУ потеряли три самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar и одну гаубицу М777, произведенные во Франции и США соответственно.

«Всего за время боевых действия на Курском направлении противник потерял более 9 700 военнослужащих, 81 танк, 39 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей», — говорится в заявлении.

Кроме того, российские солдаты вывели из строя 138 единиц иных видов техники. В том числе это касается семи РСЗО HIMARS.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах в отношении Курской области.

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