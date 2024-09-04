В СНГ заявили о более 300 наемников из стран Содружества на Украине

Более 300 наемников из стран СНГ выявлено в составе «проукраинских националистических формирований». Об этом заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев, передает РИА Новости.

«В составе проукраинских националистических формирований выявлено свыше 300 боевиков из стран Содружества», — сказал он на совместной конференции СНГ и ШОС в Ташкенте по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

По его словам, они, как и выехавшие в Палестину выходцы из Центральной Азии, впоследствии могут применить полученный боевой опыт для дестабилизации обстановки в своих странах.

Украина, считает Сысоев, стала «еще одним значимым очагом нестабильности, непосредственное влияние которого сегодня испытывают Россия и Беларусь».

Особое беспокойство вызывают атаки на объекты атомной энергетики и активная вербовочная работа в соцсетях в отношении молодежи, добавил глава Антитеррористического центра СНГ.

До этого прокуратура ДНР объявила в розыск воевавшего на стороне ВСУ латвийца.

Ранее ФСБ задержала граждан Колумбии по подозрению в участии в боях на стороне ВСУ.