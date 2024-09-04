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Онищенко назвал возможную причину «тихой» пандемии среди солдат ВСУ

Онищенко: пандемия среди солдат ВСУ могла возникнуть из-за питания

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Распространение среди украинских солдат устойчивых к антибиотикам бактерий могло начаться из-за питания, предположил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. Его слова приводит ТАСС.

По словам Онищенко, устойчивость к антибиотикам может выработаться даже в том случае, если человек никогда их не принимал.

«Человек, который вообще никогда не лечился, никогда не пользовался антибиотиками, но который в своем рационе использует белое мясо и не только белое, там тоже антибиотик присутствует, [может иметь резистентность]», — объяснил ученый во время пресс-конференции в Москве.

О том, что у раненых украинских солдат, приехавших на лечение в Европу, начали находить устойчивые к антибиотикам бактерии, ранее сообщила газета Times.

Медики лондонской больницы Святого Георгия обнаружили бактерии в поврежденной ноге украинского военнослужащего, который прибыл в Великобританию на лечение. Солдата лечили комплексом антибиотиков, однако это не дало результата. Случаи «тихой» пандемии фиксировались и у других солдат, поступивших в больницы Норвегии, Нидерландов и Германии.

Отмечается, что риск заразиться патогеном увеличивается в 71 раз у тех, чьи члены семьи вернулись домой после госпитализации.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном ВСУ Херсоне вода оказалась заражена бактериями.

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