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Курской области передали дополнительные комплексы разведки

Минобороны РФ поставило в Курскую область дополнительные средства для разведки

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РИА Новости

Российские военные в Курской области получили дополнительные комплексы, предназначенные для наблюдения и разведки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

Из заявления следует, что всего оперативный штаб региона направил в ведомство 45 запросов на поставку оборудования. К текущему моменту решения были вынесены по 37 таким обращениям.

«В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки и наблюдения», — говорится в публикации.

По информации министерства, запросы на предоставление военной техники поступали и от оперативных штабов Белгородской и Брянской областей. Первый регион обращался к МО РФ с соответствующими просьбами 27 раз, а второй — 11.

В сообщении уточняется, что ведомство реализовало все запросы от Брянской области. Что касается обращений от Белгородской области, пока решения вынесли по 18 из них.

3 сентября российское министерство обороны направило дополнительную технику в Белгородскую область. Здесь были развернуты новые средства противовоздушной обороны (ПВО), рассказали в ведомстве.

Ранее Брянской области передали новые комплексы защиты от дронов.

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