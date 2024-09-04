Группировка «Запад» улучшила тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки войск РФ «Запад» улучшили тактическое положение в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Военнослужащие группировки нанесли поражение военнослужащим и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Петропавловка, Колесниковка Харьковской области Украины, Макеевка и Червоная Диброва Луганской народной республики. Также российские бойцы отразили контратаку еще одной бригады ВСУ.

Потери украинской армии на этом направлении составили до 480 солдат, боевая машина пехоты, три автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, две 105-мм гаубицы L-119 британского производства, 105-мм гаубица М101 американского производства, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Кроме того, уничтожены пять полевых складов боеприпасов.

В этот же день Минобороны РФ сообщало, что российские боевые дроны в Харьковской области уничтожили бронированную машину Humvee.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.