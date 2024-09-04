Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение в зоне СВО

Минобороны: группировка «Запад» улучшила положение в ЛНР и Харьковской области

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки войск РФ «Запад» улучшили тактическое положение в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Военнослужащие группировки нанесли поражение военнослужащим и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Петропавловка, Колесниковка Харьковской области Украины, Макеевка и Червоная Диброва Луганской народной республики. Также российские бойцы отразили контратаку еще одной бригады ВСУ.

Потери украинской армии на этом направлении составили до 480 солдат, боевая машина пехоты, три автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, две 105-мм гаубицы L-119 британского производства, 105-мм гаубица М101 американского производства, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Кроме того, уничтожены пять полевых складов боеприпасов.

В этот же день Минобороны РФ сообщало, что российские боевые дроны в Харьковской области уничтожили бронированную машину Humvee.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами