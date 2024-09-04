Минобороны РФ раскрыло подробности удара ВС РФ по Полтаве

Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием по украинскому военному училищу в Полтаве, где иностранные инструкторы готовили украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По его данным, 3 сентября армия России атаковала 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ в Полтаве. Там инструкторы стран Запада готовили специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов дронов, которые наносят удары по объектам на территории РФ, отметили в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что цель удара была достигнута.

4 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что инструкторы НАТО преподавали в военном институте в Полтаве, по которому накануне российские войска нанесли ракетный удар.

Утром 3 сентября в Полтаве произошли два мощных взрыва. По данным ТАСС, ВС РФ нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М». Одна попала в учебно-административный корпус, вторая в столовую. В результате атаки пострадали более 300 человек.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВС РФ ударили двумя баллистическими ракетами по институту телекоммуникаций в Полтаве. По его словам, в результате случившегося ВСУ потеряли более 40 военных, еще 180 получили ранения.

Ранее в США заявили о деморализации украинских солдат после удара ВС РФ по Полтаве.