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Появились кадры уничтожения морских беспилотников ВСУ в Черном море

Минобороны РФ показало видео с уничтожением морских беспилотников ВСУ

Силы российского Черноморского флота ликвидировали четыре безэкипажных катера (другое название: морские беспилотники. — Прим. ред.) украинских войск в Черном море. Кадры уничтожения дронов опубликовало Минобороны РФ.

По данным ведомства, катера обнаружили в северо-западной части акватории моря, после чего по ним был нанесен удар.

До этого Минобороны показало видео с ликвидацией позиции дивизиона ЗРК «Бук-М1» украинских войск. Замаскированную позицию дивизиона украинской ПВО обнаружили в районе населенного пункта Новая Сечь. После проведения доразведки российские войска нанесли удары высокоточным ракетным оружием.

В результате была уничтожена пусковая установка и транспортная машина «Бука», а также контейнеры с зенитными управляемыми ракетами. Помимо этого, был ликвидирован передвижной командный пункт с личным составом.

Также оборонное ведомство публиковало кадры уничтожения танка в Курской области российским «Ланцетом».

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли иностранные РСЗО в Сумской области в результате удара армии России.

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