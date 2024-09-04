На Украине 540 населенных пунктов оказались обесточены

Россия атаковала энергетические объекты в шести регионах Украины за последние 24 часа. Об этом сообщило министерство энергетики Украины в Telegram-канале.

«Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Львовской областях. По техническим причинам есть обесточенные потребители на Днепропетровщине, Кировоградщине, Сумщине и Черниговщине», — говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что по разным причинам утром 4 сентября полностью или частично обесточены 540 населенных пунктов страны.

В данный момент украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак, сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты, отметили в Минэнерго.

Для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу энергетической компании «Укрэнерго», осуществляется аварийная поставка электроэнергии из Польши.

До этого на Украине уволили главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Он заявил, что такое решение не связано с плохой защитой энергообъектов.

Ранее Украина попросила у США $800 млн и технику на восстановление энергетики.