Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Кислый, попавший в российский плен, рассказал, что украинское командование оставило его отряд на произвол судьбы. Его слова приводит ТАСС.

«Мы по рации спросили, что нам делать. Старший ответил: «Оставайтесь на месте, мы за вами сверху наблюдаем, вы в безопасности», — поделился боец.

По его словам, спустя некоторое время его подразделение было атаковано российскими штурмовиками. Кислый заявил, что не знает причины, по которой его с сослуживцами оставили.

Солдат добавил, что в военном комиссариате его проблемам со здоровьем не придали значения, достаточно было того, что у него есть руки и ноги.

До этого военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины рассказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с бойцами признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской атомной электростанции.

Ранее пленный рассказал об отправке мобилизованных Украины «на мясо».