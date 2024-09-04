ВС РФ ударили по сосредоточению ВСУ в Сумской области

Российские военные у населенного пункта Новые Басы возле Сум ударили по технике, уничтожив 20 машин и до 80 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, средства аэроразведки выявили скопление живой силы и военной техники противника, после чего по нему незамедлительно нанесли ракетный удар.

В итоге ВСУ потеряли семь единиц грузовой автомобильной техники, четыре единицы ББМ, девять единиц автотранспорта повышенной проходимости и до 80 человек личного состава. Утренняя доразведка показала, что с места удара вывозили ликвидированных украинских солдат.

В этот же день российские боевые дроны в Харьковской области уничтожили бронированную машину Humvee Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, разведка группировки войск «Запад» выявила движение бронированной машины производства США. После анализа полученных разведданных российские военные решили открыть огонь по бронеавтомобилю.

Ранее ВС РФ поразили пункт временной дислокации украинских военных в Сумской области.