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Офицеру ВСУ вынесли заочный приговор за обстрелы Белгородской области

Командир артбригады ВСУ Храпач заочно получил пожизненное за обстрелы региона РФ

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Второй западный окружной военный суд вынес заочный приговор командиру 27-й реактивной артиллерийской бригады украинских войск полковнику Дмитрию Храпачу, которого считают организатором обстрелов Белгородской области. Подробности сообщил ТАСС.

«По совокупности преступлений назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима и взысканием в пользу РФ 4 млн рублей», — постановил судья.

Срок начнут отсчитывать с момента задержания Храпача в России или его экстрадиции в РФ.

По версии следствия, офицер виновен в организации как минимум четырех преступлений террористический направленности. Он приказывал наносить ракетные удары по российскому региону, которые привели к потерям среди мирного населения, а также причинению ущерба гражданским и военным объектам.

Отмечается, что Храпач уже заочно приговорен к пожизненному за организацию обстрела Донецка из РСЗО.

В мае в России заочно осудили бригадного генерала ВСУ Андрея Гнатова за преступления, совершенные в Донбассе. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 28 лет.

Ранее украинского морпеха осудили на 21 год колонии за стрельбу по машине.

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Обстрелы Белгородской области
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