Российские боевые дроны уничтожили американскую бронемашину в Харьковской области

Российские боевые дроны в Харьковской области уничтожили бронированную машину Humvee Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео уничтожения опубликовало Минобороны РФ.

По данным ведомства, разведка группировки войск «Запад» выявила движение бронированной машины производства США. После анализа полученных разведданных российские военные решили открыть огонь по бронеавтомобилю.

С беспилотников на бронемашину сбросили боеприпасы и остановили ее. После этого в нее запустили FPV-дрон и уничтожили, заключили в ведомстве.

Накануне министерство обороны России опубликовало видео уничтожения реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire Вооруженных сил Украины в Сумской области. Отмечалось, что военнослужащие группировки войск «Север» выявили движение и стрельбу РСЗО в Сумской области.

В результате точного удара артиллерией с использованием высокоточного снаряда «Краснополь» боевая машина РСЗО Vampire чешского производства была уничтожена вместе с расчетом, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, говорится в сообщении.

Ранее ВС РФ поразили пункт временной дислокации украинских военных в Сумской области.