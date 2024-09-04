Польша второй раз за неделю подняла в небо авиацию

Польша второй раз за неделю подняла в воздух истребители якобы из-за действий РФ на Украине. Об этом сообщило в соцсети X оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

В сообщении местных жителей предупредили, что в юго-восточной части страны может быть шумно из-за работы польской и союзной военной авиации.

2 сентября утром сообщалось, что Польша подняла в воздух истребители также из-за якобы активности дальней российской авиации. В заявлении военного ведомства отмечали, что «приняты все необходимые меры» для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.

Командование Польши обращало внимание, что в юго-восточной части страны могло быть «повышение уровня шума».

В конце августа польское командование в очередной раз поднимало в воздух истребители, ссылаясь также на повышенную активность дальней авиации ВС РФ.

До этого польское издание Myśl Polska писало, что проводимая Польшей политика милитаризации не обезопасит страну и не спасет ее в случае военного конфликта с Россией.

Ранее глава МИД Радослав Сикорский назвал долгом сбивать российские ракеты над Украиной.