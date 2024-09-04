Сальдо заявил, что в учебном центре ВСУ в Полтаве преподавали инструкторы НАТО

Инструкторы НАТО преподавали в военном институте в Полтаве, по которому накануне российские войска нанесли ракетный удар. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо РИА Новости.

Утром 3 сентября в Полтаве произошли два мощных взрыва. ТАСС заявил, что ВС РФ нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М». Одна попала в учебно-административный корпус, вторая в столовую. В результате атаки пострадали более 300 человек.

Под ракетный обстрел попал военный колледж сержантского состава Военного института телекоммуникаций и информатизации, который готовит младших специалистов по радиолокационным станциям и радиоэлектронной борьбе, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По словам главреда украинского издания «Цензор» Юрия Бутусова, на территории колледжа до ракетного удара устроили торжественное построение, в котором участвовали не менее 250 военных.

В ВСУ заявили, что усилят меры безопасности на военных объектах после удара.

Ранее было названо время подготовки ударов по Полтаве российскими военными.