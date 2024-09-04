Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской атомной электростанции. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины.

По словам солдата, Сырский приехал в расположение девятой разведроты 82-й бригады 5 августа — за день до атаки украинских сил на Курскую область. Генерал поставил задачу прорваться на Курскую АЭС и заложить там взрывчатку, а также рассказал, что подготовить мероприятие помогли специалисты НАТО, добавил Шкода.

С 6 августа российские Вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.