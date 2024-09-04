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В США заявили о деморализации украинских солдат после удара ВС РФ по Полтаве

NYT: удар по тренировочному центру в Полтаве деморализовал солдат ВСУ

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Удар российских войск по тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве деморализовал украинских солдат на фоне неудач в Донбассе. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

Журналисты отметили, что атака на военный институт стала одной из мощнейших и показала огневую мощь сил РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате удара ВС РФ по учебному центру связи Вооруженных сил Украины в Полтаве погиб 51 человек и 271 ранен. По его словам, удар был нанесен двумя баллистическими ракетами.

Перед этим сообщалось, что удар «Искандеров» по ВСУ в Полтаве мог быть организован за 20 минут. Под обстрел попал военный колледж сержантского состава Военного института телекоммуникаций и информатизации, который готовит младших специалистов по радиолокационным станциям (РЛС) и радиоэлектронной борьбе (РЭБ), Подробности об ударе и его последствиях читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что ВСУ планируют усилить меры безопасности на военных объектах после удара в Полтаве.

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