Украинские власти сообщили о повреждении завода под Херсоном после взрывов

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в части региона, контролируемой Вооруженными силами Украины, был поврежден завод.

Также чиновник добавил, что после взрывов в регионе были обнаружены повреждения на вышках сотовой связи. Однако он не уточнил, о каких именно объектах идёт речь.

До этого Прокудин сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры после взрывов 2 сентября.

В тот же день в Харьковской области повреждения получили объект инфраструктуры и частный дом. Также Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по военному заводу «Артем» в Киеве.

До этого эксперты рассказали, почему Вооруженные силы России сменили тактику и теперь наносят удары по объектам на территории Украины не в ночные, а в утренние часы. Специалисты полагают, что утром в местах дислокации противника собирается больше личного состава, техники, подтягиваются резервы и т.д.

Ранее на Украине заявили об использовании F-16 для отражения ракетной атаки РФ.