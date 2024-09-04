Подполье сообщило об ударе по аэродрому вблизи Кривого Рога

Российские войска ударили по аэродрому в Долгинцево около Кривого Рога Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Удар зафиксировали около 6:00.

«Обычно с «тревогой» самолеты взлетают, но в этот раз звука взлета не было, но был очень мощный взрыв», — отметил Лебедев.

Он пояснил, что в момент удара на аэродроме были самолет МиГ-29 и множество беспилотников с реактивными двигателями. По его информации, около аэродрома заселили тренирующихся там пилотов и иностранных инструкторов.

Этим же утром по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) во Львовской области нанесли удар. По словам Лебедева, во Львове и области зафиксировали несколько прилетов. Также более десяти ударов нанесли по объектам в Сумах.

За несколько часов до этого взрыв произошел в украинской столице. По данным Telegram-канала «Реальный Киев», в Киевской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее на Украине сообщили о повреждении железнодорожной инфраструктуры в двух регионах.