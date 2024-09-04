Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Черном море уничтожили безэкипажные катера ВСУ

Минобороны РФ сообщило об уничтожении четырех безэкипажных катеров в Черном море

close
Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Российские войска уничтожили четыре безэкипажных катера в акватории Черного моря. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Силами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера», — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что за ночь средства ПВО сбили два беспилотника в Белгородской области и по одному в Курской области и в акватории Черного моря.

30 августа Минобороны РФ сообщало, что за неделю Черноморский флот ликвидировал шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что Вооруженные силы Украины запустили ракеты-обманки по Крымскому полуострову с целью проверить боеспособность системы обороны.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами