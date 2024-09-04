В Черном море уничтожили безэкипажные катера ВСУ

Российские войска уничтожили четыре безэкипажных катера в акватории Черного моря. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Силами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера», — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что за ночь средства ПВО сбили два беспилотника в Белгородской области и по одному в Курской области и в акватории Черного моря.

30 августа Минобороны РФ сообщало, что за неделю Черноморский флот ликвидировал шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что Вооруженные силы Украины запустили ракеты-обманки по Крымскому полуострову с целью проверить боеспособность системы обороны.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.