Подполье сообщило об ударе по полигону ВСУ во Львовской области Украины

По полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) во Львовской области нанесли удар. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, во Львове и области зафиксировали несколько прилетов. Также более десяти ударов нанесли по объектам в Сумах.

За несколько часов до этого взрыв произошел в украинской столице. По данным Telegram-канала «Реальный Киев», в Киевской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

3 сентября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска ударили ракетой по институту связи в Полтаве.

Позже уточнили, что под обстрел попал военный колледж сержантского состава Военного института телекоммуникаций и информатизации, который готовит младших специалистов по радиолокационным станциям (РЛС) и радиоэлектронной борьбе (РЭБ), Подробности об ударе и его последствиях читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Одесской области поразили склады с военными грузами.