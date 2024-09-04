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Подполье сообщило об ударе по полигону ВСУ во Львовской области Украины

Лебедев: ВС РФ ударили по полигону во Львовской области Украины

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Сергей Бобылев/РИА Новости

По полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) во Львовской области нанесли удар. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, во Львове и области зафиксировали несколько прилетов. Также более десяти ударов нанесли по объектам в Сумах.

За несколько часов до этого взрыв произошел в украинской столице. По данным Telegram-канала «Реальный Киев», в Киевской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

3 сентября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска ударили ракетой по институту связи в Полтаве.

Позже уточнили, что под обстрел попал военный колледж сержантского состава Военного института телекоммуникаций и информатизации, который готовит младших специалистов по радиолокационным станциям (РЛС) и радиоэлектронной борьбе (РЭБ), Подробности об ударе и его последствиях читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Одесской области поразили склады с военными грузами.

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