Силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ за ночь

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 4 сентября уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, два беспилотника самолетного типа сбили над Белгородской областью, один — над Курской, один — над акваторией Черного моря.

Кроме того, силами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.