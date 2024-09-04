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На западе Украины произошли взрывы

«Freeдом»: в Волынской области Украины произошли взрывы

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Взрывы произошли в Волынской области, расположенной в западной части Украины. Об этом сообщает украинский телеканал «Freeдом».

Подробностей случившегося не приводится.

В настоящее время в Волынской, а также соседней с ней Львовской областях объявлена воздушная тревога.

За несколько часов до этого взрыв произошел в украинской столице. По данным Telegram-канала «Реальный Киев», в Киевской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

30 августа в Волынской области запретили проводить массовые мероприятия из-за ситуации с безопасностью и в ответ на случаи нарушения общественного порядка.

Российские военные начали атаковать украинскую инфраструктуру с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее минэнерго Украины назвало будущую зиму самой тяжелой в истории страны.

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