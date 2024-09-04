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Очевидцы сообщили о взрыве над Тулой

Shot: звуки взрывов слышны над Тулой

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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Взрыв прогремел над Тулой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

По данным авторов канала, работает система ПВО.

Очевидцы уточнили, что примерно в 5:40 утра произошел взрыв в небе.

От звуковой волны сработали сигнализации у припаркованных автомобилей.

На текущий момент официальных комментариев нет.

Накануне беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области. Украинский FPV-дрон атаковал храм Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол храма. Пожар потушили. Еще один беспилотник атаковал соцобъект в селе, повредив кровлю здания.

В Шебекино БПЛА ударил по коммерческому предприятию. В результате атаки второго беспилотника повреждена кровля и выбиты окна в частном доме. В селе Ржевка дрон ударил по территории предприятия, повреждены три автомобиля, один из них полностью сгорел.

Ранее о взрывах в Туле сообщали 3 июля.

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