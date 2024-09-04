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Пленный рассказал, что ВСУ собирались взорвать бомбу на Курской АЭС

Украинский пленный Шкода: Сырский распорядился подорвать Курскую АЭС

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Телеграм-канал «Курская АЭС»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский перед нападением на Курскую область поставил войскам задачу подорвать Курскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом РИА Новости рассказал взятый в плен военнослужащий 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины Михаил Шкода.

По его словам, Сырский за день до вторжения в Курскую область прибыл в расположение 9-й разведывательной роты бригады. Главком поставил разведчикам задачу прорваться на Курскую АЭС.

После отъезда Сырского офицеры сказали военнослужащим, что на Курскую АЭС необходимо прорваться для того, чтобы затем подорвать там взрывное устройство. Командиры утверждали, что украинские солдаты успеют уйти со станции до взрыва и поэтому не пострадают от радиации. После того, как произойдет взрыв, Украина сможет обвинить Россию в том, что та сама взорвала АЭС.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ планируют удерживать захваченные территории в Курской области.

Ранее Минобороны России заявило о потере ВСУ в Курской области более 9 тысяч военных.

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