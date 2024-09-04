Спецслужбы СНГ и ШОС впервые проведут совместные конференции

Совместная работа конференции СНГ по противодействию терроризму и международной научно-практической конференции антитеррористической структуры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начнется в среду в Ташкенте. Об этом сообщает «Интерфакс».

«4 сентября 2024 года в Ташкенте впервые начнут совместную работу конференция СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом и международная научно-практическая конференция РАТС ШОС», — поделились информацией в пресс-службе Антитеррористического центра содружества (АТЦ СНГ).

Участники обсудят вопросы международного сотрудничества в области контртерроризма и меры по улучшению научно-образовательной базы антитеррористической деятельности, добавили в содружестве.

Организаторами мероприятия выступают Служба государственной безопасности Узбекистана, АТЦ СНГ и Региональная антитеррористическая структура ШОС.

Конференция пройдет 4 и 5 сентября в формате пленарного заседания и пяти сессий.

В ней примут участие представители компетентных органов из 20 государств – участников СНГ и членов ШОС.

Ожидается, что на конференции состоится обмен национальным опытом в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

В четверг в Узбекистане также пройдут второй и третий этапы совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-участников СНГ «Восток-Антитрор — 2024».

Ранее в ШОС назвали число терактов, предотвращенных в 2023 году.