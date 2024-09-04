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В столице Украины произошел взрыв

Взрыв произошел в Киеве

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Gleb Garanich/Reuters

В Киеве произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале «Общественное Новости».

Других подробностей произошедшего издание не приводит.

По данным Telegram-канала «Реальный Киев», в Киевской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

До этого стало известно, что склад боеприпасов украинской армии взорвался в Харьковской области из-за неосторожности солдат.

Отмечается, что украинские военные забыли ящики со снарядами на солнце, из-за чего они нагрелись и сдетонировали. В настоящее время пожар распространился на 1500 гектаров леса.

Украинские военные пытались потушить огонь своими силами, поэтому, когда на место прибыли пожарные расчеты, «было слишком поздно».

3 сентября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска ударили ракетой по военному институту связи в Полтаве.

Ранее склады с военными грузами были поражены в Одесской области.

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