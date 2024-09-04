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В России началась разработка всепогодных беспилотников

«Известия»: в России разрабатывают всепогодные дроны

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские специалисты начали разработку всепогодных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает газета «Известия».

Флагманом проекта линейки дронов «Прыгун-1» выступил военный инновационный технополис «Эра». Компанией-разработчиком является неправительственная организация «Двина».

В настоящее время разрабатываются два дрона линейки «Прыгун-1». Большой дрон может использоваться в качестве разведчика, оснащенного видеокамерами и тепловизорами, или же в качестве «камикадзе» с боевой частью. Малый дрон фактически представляет собой гранату, которая в состоянии самостоятельно найти цель и поразить ее.

Беспилотники линейки «Прыгун-1», сделанные по соосной схеме, работают на электрических аккумуляторах и могут действовать в радиусе до 30 км и находиться в воздухе до 35 минут.

До этого сообщалось, что российские военные начали испытывать дрон, способный поднять две мины.

Ранее сообщалось, что в Курской области работает дрон, против которого РЭБ бессильны.

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