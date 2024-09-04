На Запорожской АЭС рассказали о напряженной ситуации на территории станции

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС (ЗАЭС) Евгения Яшина заявила, что обстановка на территории станции и ее города-спутника Энергодара накануне приезда главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси напряженная. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Яшиной, в округе наблюдается высокая интенсивность обстрелов. Однако она добавила, что по городу и станции прилетов за сутки не фиксировалось.

Накануне Гросси встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко и руководителем Госинспекции ядерного регулирования страны Олегом Кориковым. Затем глава МАГАТЭ отправился в Энергодар для посещения ЗАЭС. Он уточнил, что целью его визита является «содействие и помощь в предотвращении ядерной аварии».

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна на данный момент не может вернуть контроль над Запорожской АЭС военным путем.

31 августа посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС, угрожая их родным и склоняя к совершению терактов.

Ранее МАГАТЭ проинформировали об отключении линии электроснабжения ЗАЭС.