Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Хезболла» атаковала Израиль ракетами и БПЛА

«Хезболла» заявила об атаке на позиции ЦАХАЛ в Галилее с помощью дронов и ракет

close
Global Look Press

Шиитское движение «Хезболла» сообщило об атаке на позиции ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) в Верхней и Западной Галилее с помощью дронов-камикадзе и управляемых ракет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиаресурсы движения.

По данным движения, целью нападений стали израильские военные в районах Авивим, Араб-эль-Арамше, Биркет-Риша, Манара, Ханита, Эс-Саммака и Эль-Асси. Атаки названы ответом на обстрелы ливанских поселений ВВС Израиля. Сообщается о поражении командного пункта ЦАХАЛ и РЛС на высотах Кфар-Шуба и возгораниях.

По данным ЦАХАЛ, при атаках «Хезболлы» никто не пострадал. Отдельно сообщается о падении беспилотника «Хезболлы» на пустыре в районе Манары. Подтверждаются сообщения о пожарах вследствие атак.

До этого в Израиле заявили о сорванных планах «Хезболлы» выпустить по стране еще 6 тыс. ракет.

Ранее армия Израиля уничтожила туннель ХАМАС длиной более 1 км на севере сектора Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами