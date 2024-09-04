«Хезболла» атаковала Израиль ракетами и БПЛА

Шиитское движение «Хезболла» сообщило об атаке на позиции ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) в Верхней и Западной Галилее с помощью дронов-камикадзе и управляемых ракет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиаресурсы движения.

По данным движения, целью нападений стали израильские военные в районах Авивим, Араб-эль-Арамше, Биркет-Риша, Манара, Ханита, Эс-Саммака и Эль-Асси. Атаки названы ответом на обстрелы ливанских поселений ВВС Израиля. Сообщается о поражении командного пункта ЦАХАЛ и РЛС на высотах Кфар-Шуба и возгораниях.

По данным ЦАХАЛ, при атаках «Хезболлы» никто не пострадал. Отдельно сообщается о падении беспилотника «Хезболлы» на пустыре в районе Манары. Подтверждаются сообщения о пожарах вследствие атак.

До этого в Израиле заявили о сорванных планах «Хезболлы» выпустить по стране еще 6 тыс. ракет.

Ранее армия Израиля уничтожила туннель ХАМАС длиной более 1 км на севере сектора Газа.