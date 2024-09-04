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Глава минобороны Эстонии заявил, что страны НАТО имеют серьезные проблемы с ПРО

Министр обороны Эстонии Певкур: ПРО стран НАТО недостаточно эффективна

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US Navy/Global Look Press

В системах противоракетной обороны (ПРО) государств Североатлантического альянса имеются серьезные изъяны. Об этом в интервью эстонскому национальному телерадиовещанию ERR заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По его словам, все имеющиеся в НАТО системы ПРО не могут эффективно противостоять ракетам, которые летят на высотах до 20 километров и расстоянии 150-200 километров.

Певкур подчеркнул, что уровень военных расходов Эстонии не соответствует поставленным Североатлантическим альянсом задачам. Поэтому Таллину необходимо увеличить военные расходы до 4,5-5% валового внутреннего продукта (ВВП).

По данным ERR, военные расходы Эстонии возрастут на €250-500 млн.

До этого мэр бельгийского города Антверпен и кандидат в премьер-министры королевства Барт де Вевер заявил, что намерен разместить комплекс противовоздушной обороны Patriot для потенциальной защиты второго по величине в Европе торгового порта на фоне украинского конфликта.

Ранее НАТО объявило о готовности системы ПРО Aegis Ashore в Польше.

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