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ВСУ усилят меры безопасности на военных объектах после удара ВС России в Полтаве

ВСУ собираются усилить меры безопасности личного состава после удара в Полтаве

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Телеграм-канал «Военный обозреватель»

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) собираются усилить меры обеспечения безопасности личного состава на военных объектах после удара, который ВС России нанесли по учебно-тренировочному центру в Полтаве. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

«Меры по обеспечению [безопасности] личного состава на объектах будут усилены, как и требования к дисциплине и командованию наших частей», — сказано в сообщении.

В пресс-службе заявили, что командование проводит расследование, чтобы установить, были ли приняты необходимые меры безопасности на данном объекте в городе.

3 сентября военные Telegram-каналы сообщили, что российские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов Вооруженных сил Украины в Полтаве. Атака произошла во время построения личного состава.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что потери украинской стороны исчисляются сотнями.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ ударили двумя баллистическими ракетами по институту телекоммуникаций в Полтаве. По его словам, в результате случившегося ВСУ потеряли более 40 военных, еще 180 получили ранения.

Ранее появилось видео с последствиями удара по училищу ВСУ в Полтаве.

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