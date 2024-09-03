Названо оружие, которым Россия ударила по училищу ВСУ в Полтаве

По учебно-тренировочному центру войск связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве удар был нанесен ракетами «Искандер-М». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«По характеру разрушений видно, что одна ракета ударила между третьим и четвертым этажами», — отметил он.

Источник обратил внимание, что после первого взрыва обрушились перекрытия четвертого и пятого этажей. Вторая ракета попала в крышу здания сверху. Она обрушила не только кровлю, но и перекрытия пятого, четвертого и третьего этажей.

До этого в Британии удар по тренировочному центру ВСУ назвали «одним из страшнейших» с начала СВО.

3 сентября военные Telegram-каналы сообщили, что российские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов Вооруженных сил Украины в Полтаве. Атака произошла во время построения личного состава.

Ранее появилось видео с последствиями удара по училищу ВСУ в Полтаве.