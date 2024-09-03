Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо оружие, которым Россия ударила по училищу ВСУ в Полтаве

В Полтаве по учебно-тренировочному центру ВСУ ударили двумя «Искандерами-М»

close
«Военндело»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Военндело»

По учебно-тренировочному центру войск связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве удар был нанесен ракетами «Искандер-М». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«По характеру разрушений видно, что одна ракета ударила между третьим и четвертым этажами», — отметил он.

Источник обратил внимание, что после первого взрыва обрушились перекрытия четвертого и пятого этажей. Вторая ракета попала в крышу здания сверху. Она обрушила не только кровлю, но и перекрытия пятого, четвертого и третьего этажей.

До этого в Британии удар по тренировочному центру ВСУ назвали «одним из страшнейших» с начала СВО.

3 сентября военные Telegram-каналы сообщили, что российские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов Вооруженных сил Украины в Полтаве. Атака произошла во время построения личного состава.

Ранее появилось видео с последствиями удара по училищу ВСУ в Полтаве.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами