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Белоусов провел заседание Координационного совета по безопасности

Белоусов обсудил с губернаторами безопасность в трех приграничных областях

Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В ведомстве заявили, что министр обсудил с губернаторами трех этих регионов и командующими группировок войск текущую ситуацию. Белоусов также заслушал доклады заместителей главы Минобороны по вопросам материально-технического, транспортного обеспечения приграничных территорий, военно-технического, инженерного и медицинского обеспечения, по содействию в организации эвакуации населения.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что Национальный центр управления обороной России доложил участникам заседания о ходе решения поступающих в оперативную группу проблемных вопросов, а также о реализации дополнительных мер по защите приграничных территорий.

2 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы жизнь школьников из российского приграничья стала нормальной и вошла в привычное русло.

Ранее на Западе заявили о первом этапе ответа России на операцию ВСУ в Курской области.

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