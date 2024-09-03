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Появилось видео с последствиями удара по училищу ВСУ в Полтаве

Появились кадры с места удара ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве

В сети появились кадры с места удара ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве. Видео опубликовал Telegram-канал «Донбасский Партизан».

Источник сообщает, что в результате прилета у ВСУ 33 раненых и 89 погибших. Первая ракета попала по зданию учебно-административного корпуса, вторая прилетела в здание столовой.

Президент Украины Владимир Зеленский незадолго до этого сообщал, что согласно полученным данным, в результате удара погиб 41 человек, еще 180 получили ранения.

3 сентября военные Telegram-каналы сообщили, что ВС РФ нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов ВСУ в Полтаве. Атака произошла во время построения личного состава.

В свою очередь, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинские потери в результате этой атаки исчисляются сотнями.

Ранее российские военные поразили базу хранения ракетных боеприпасов на Украине.

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Операция на Украине
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