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Российский истребитель ударил авиабомбой по подразделениям ВСУ в курском приграничье

МО: Су-34 с помощью ФАБ-500 уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области

Российский бомбардировщик Су-34 ударил фугасной авиационной бомбой ФАБ-500, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции, по скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета», — проинформировали в оборонном ведомстве.

12 августа глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что в России с начала проведения специальной военной операции в 55 раз выросло производство авиабомб.

22 августа командир украинских войск с позывным «Абдула» заявил, что российские корректируемые авиационные бомбы (КАБ) являются большой проблемой и ужасом для ВСУ.

До этого сообщалось, что «Ростех» намерен значительно увеличить дальность применения авиабомб ФАБ-3000.

Ранее Россия впервые применила на Украине трехтонные бомбы.

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Операция на Украине
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