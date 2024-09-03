Российский истребитель ударил авиабомбой по подразделениям ВСУ в курском приграничье

Российский бомбардировщик Су-34 ударил фугасной авиационной бомбой ФАБ-500, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции, по скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета», — проинформировали в оборонном ведомстве.

12 августа глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что в России с начала проведения специальной военной операции в 55 раз выросло производство авиабомб.

22 августа командир украинских войск с позывным «Абдула» заявил, что российские корректируемые авиационные бомбы (КАБ) являются большой проблемой и ужасом для ВСУ.

До этого сообщалось, что «Ростех» намерен значительно увеличить дальность применения авиабомб ФАБ-3000.

Ранее Россия впервые применила на Украине трехтонные бомбы.