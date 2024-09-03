Израильские военные уничтожили километровый туннель в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разгромила туннель длиной более одного километра, в котором была найдена инфраструктура радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В посте говорится, что войска инженерного подразделения дивизии «Газа» и бригады «Северная Газа» при поддержке подразделения «Яхал» обнаружили и уничтожили маршрут подземных туннелей палестинской группировки в районе Бейт-Лахии на севере анклава.

Уточняется, что под туннелем израильские военные нашли оружие, электрическую инфраструктуру и рельсы для вагонетки.

В пресс-службе добавили, что операция проводилась в течение нескольких недель.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее посол Палестины озвучил слова Нетаньяху, сказанные незадолго до 7 октября.