Минобороны показало кадры уничтожения РСЗО Vampire ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

Отмечается, что военнослужащие группировки войск «Север» выявили движение и стрельбу РСЗО в Сумской области.

В результате точного удара артиллерией с использованием высокоточного снаряда «Краснополь» боевая машина РСЗО Vampire чешского была уничтожена вместе с расчетом, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, говорится в сообщении.

Накануне в МО РФ показали кадры ликвидации позиции дивизиона ЗРК «Бук-М1» украинских войск. Замаскированную позицию дивизиона украинской ПВО обнаружили в районе населенного пункта Новая Сечь. После проведения доразведки российские войска нанесли удары высокоточным ракетным оружием.

До этого сообщалось, что российские войска уничтожили высокоточными ударами три пусковые установки ракетной системы залпового огня HIMARS и более 30 военнослужащих ВСУ в Сумской области. В ведомстве уточнили, что установки были поражены в 20 километрах юго-восточнее города Сумы в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное.

Ранее ВС РФ поразили пункт временной дислокации украинских военных в Сумской области.