Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны показало кадры уничтожения РСЗО Vampire ВСУ

Минобороны опубликовало видео уничтожения РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

Отмечается, что военнослужащие группировки войск «Север» выявили движение и стрельбу РСЗО в Сумской области.

В результате точного удара артиллерией с использованием высокоточного снаряда «Краснополь» боевая машина РСЗО Vampire чешского была уничтожена вместе с расчетом, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, говорится в сообщении.

Накануне в МО РФ показали кадры ликвидации позиции дивизиона ЗРК «Бук-М1» украинских войск. Замаскированную позицию дивизиона украинской ПВО обнаружили в районе населенного пункта Новая Сечь. После проведения доразведки российские войска нанесли удары высокоточным ракетным оружием.

До этого сообщалось, что российские войска уничтожили высокоточными ударами три пусковые установки ракетной системы залпового огня HIMARS и более 30 военнослужащих ВСУ в Сумской области. В ведомстве уточнили, что установки были поражены в 20 километрах юго-восточнее города Сумы в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное.

Ранее ВС РФ поразили пункт временной дислокации украинских военных в Сумской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами