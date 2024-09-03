ВС России отразили пять атак ВСУ в Курской области

Подразделениями группировки войск «Север» были отражены пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Боевые столкновения проходили в районе населенных пунктов Борки, Марьевка, Камышевка и Черкасское Поречное. Общие потери противника составили до 25 человек.

«Также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево и Ольговка», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что российские войска продолжают искать и уничтожать украинские диверсионные группы в лесных массивах в приграничных районах Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Позже на территории Белгородской, Брянской и Курской областей официально был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее военный эксперт раскрыл подробности о ситуации в Курской области.