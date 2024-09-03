Минобороны России заявило о потере ВСУ в Курской области более 9 тысяч военных

Министерство обороны России заявило, что украинские войска за время боев в Курской области потеряли уже более 9,3 тысяч военнослужащих.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа. За это время, по данным российского Минобороны, украинские подразделения потеряли 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 561 боевую бронированную машину, 273 автомобиля.

Помимо этого, они лишились 68 артиллерийских орудий, 20 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе шесть РСЗО HIMARS и две MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины.

ВСУ также потеряли на российской территории 17 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО и восемь единиц инженерной техники.

В ведомстве добавили, что операция по уничтожению ВСУ продолжается.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что вторжение ВСУ на территорию Курской области не облегчило положение на Покровском и Торецком направлениях.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.