Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили самолет-истребитель МиГ-29, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В каком регионе был сбит истребитель, не уточняется.

По данным ведомства, в общей сложности с начала проведения российской специальной военной операции на Украине уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 30987 БПЛА, 575 зенитных ракетных комплексов, 17811 танков и другой техники.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина потеряла своих лучших летчиков, выступавших в США с просьбой о поставках стране истребителей F-16. Речь идет об Алексее Месе и Андрее Пильщикове, последний разбился в августе 2023 года во время тренировочного полета.

До этого газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник писала, что ВСУ сами сбили свой первый F-16 при попытке отразить российскую атаку. Его пилотом был Месь.

Ранее посол заявил о провале США в обучении украинцев управлению F-16.