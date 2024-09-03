Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Харьковской области из-за солнца взорвался склад с боеприпасами

Mash: в Харьковской области взорвался склад боеприпасов ВСУ

close
«Mash»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Mash»

Склад боеприпасов украинской армии взорвался в Харьковской области из-за неосторожности солдат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, украинские военные забыли ящики со снарядами на солнце, из-за чего они нагрелись и сдетонировали. В настоящее время пожар распространился на 1500 гектаров леса.

Облака дыма видны в районе Изюма, Балаклеи и Слобожанского национального парка. Местные жители сообщают о едком запахе и плохом самочувствие в связи со взрывом снарядов.

Как пишет Mash, украинские военные пытались потушить огонь своими силами, поэтому, когда на место прибыли пожарные расчеты, «было слишком поздно».

3 сентября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска ударили ракетой по военному институту связи в Полтаве.

Ранее склады с военными грузами были поражены в Одесской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами