Склад боеприпасов украинской армии взорвался в Харьковской области из-за неосторожности солдат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, украинские военные забыли ящики со снарядами на солнце, из-за чего они нагрелись и сдетонировали. В настоящее время пожар распространился на 1500 гектаров леса.

Облака дыма видны в районе Изюма, Балаклеи и Слобожанского национального парка. Местные жители сообщают о едком запахе и плохом самочувствие в связи со взрывом снарядов.

Как пишет Mash, украинские военные пытались потушить огонь своими силами, поэтому, когда на место прибыли пожарные расчеты, «было слишком поздно».

3 сентября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска ударили ракетой по военному институту связи в Полтаве.

Ранее склады с военными грузами были поражены в Одесской области.