Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье заявили об ударе ВС РФ по авиагородку в Полтаве

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по авиагородку в Полтаве

close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по авиагородку в Полтаве. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«В авиагородке накрыли кого-то серьезного. Сейчас оцепление, скорые летают», — написал он.

По его словам, взрыв был без детонации, но очень мощный.

1 сентября Лебедев сообщил, что удар с последующим мощным взрывом был нанесен в Харькове по складу со снарядами на заводе ЖБК-5, а также по Дворцу Спорта, где базировались украинские военные.

До этого Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удары по району аэродрома Вооруженных сил Украины (ВСУ), который расположен у города Кривого Рога. Подпольщик обратил внимание, что на расположенную у аэродрома железнодорожную станцию регулярно прибывают составы с грузами.

Ранее российские бойцы уничтожили реактивную систему HIMARS в Сумской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами