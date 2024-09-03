В подполье заявили об ударе ВС РФ по авиагородку в Полтаве

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по авиагородку в Полтаве. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«В авиагородке накрыли кого-то серьезного. Сейчас оцепление, скорые летают», — написал он.

По его словам, взрыв был без детонации, но очень мощный.

1 сентября Лебедев сообщил, что удар с последующим мощным взрывом был нанесен в Харькове по складу со снарядами на заводе ЖБК-5, а также по Дворцу Спорта, где базировались украинские военные.

До этого Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удары по району аэродрома Вооруженных сил Украины (ВСУ), который расположен у города Кривого Рога. Подпольщик обратил внимание, что на расположенную у аэродрома железнодорожную станцию регулярно прибывают составы с грузами.

Ранее российские бойцы уничтожили реактивную систему HIMARS в Сумской области.