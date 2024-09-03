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ВС России ударили по Полтавскому военному институту связи

Рогов: ВС России нанесли ракетный удар по военному институту связи в Полтаве

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили ракетой по военному институту связи в Полтаве. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, учреждение готовило работников радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ракетный удар произошел в момент построения более 500 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Рогов рассказал, что российские войска нанесли удар по пункту дислокации Вооруженных сил Украины в подконтрольном им городе Запорожье. По его данным, этот пункт находился в гостиничном комплексе «Гранд Палас» на берегу реки Сухая Московка. В нем, помимо украинских военных, находились также иностранные наемники.

Также 3 сентября военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники заявил, что российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в одном из административных зданий Купянска Харьковской области.

По его данным, здание было уничтожено, потери ВСУ составили до 30 военнослужащих.

Ранее ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и ОПК Украины.

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