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Эксперт назвал незамысловатое, но эффективное оружие против дронов

Волонтер Живов: советские зенитки могут противостоять украинским дронам

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Военный волонтер Алексей Живов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавний массовый налет украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российскую территорию. Эксперт отметил, что для эффективной борьбы с дронами можно использовать советские зенитные установки «Зу».

«У нас на складах министерства обороны пылится огромное количество старых советских зениток, различных «зушек». Зу-57, Зу-23 и так далее. Это идеальное оружие для уничтожения любых типов беспилотников ближнего радиуса». <...> Эти «зушки» сейчас ввести в эксплуатацию не стоит почти ничего», — сказал Живов.

По его словам, для данного оружия необходимо проработать систему автоматического прицеливания и захвата БПЛА.

В ночь на 1 сентября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 158 украинских дронов над 15 российскими регионами. По данным Минобороны, ВСУ предприняли попытку совершить террористическую атаку на объекты в России, применив БПЛА самолетного типа.

Один из сбитых украинских беспилотников упал и повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне.

Ранее эксперт объяснил, как связаны поездка Умерова в США и налет БПЛА на регионы РФ.

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