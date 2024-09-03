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Россиянину вынесли приговор за подготовку теракта в Крыму по заданию Украины

ФСБ: жителя Севастополя приговорили к 16 годам за подготовку теракта в Крыму

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

В ФСБ сообщили, что жителю Севастополя вынесли приговор за подготовку теракта в Крыму по заданию спецслужб Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По данным следствия, 46-летнего мужчину задержали в сентябре 2023 года. По заданию украинских спецслужб он готовился совершить диверсионно-террористический акт на объекте транспортной инфраструктуры Крыма с использованием самодельного взрывного устройства, отметили в ФСБ, однако его задержали.

Во время следствия сотрудники ведомства установили, что мужчину завербовали в Главном управлении разведки Минобороны Украины для террористической деятельности в Крыму.

На севастопольца завели уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Незаконное хранение взрывчатых веществ» и «Государственная измена в форме шпионажа». В итоге Южный окружной военный суд приговорил террориста к 16 годам лишения свободы.

До этого ФСБ задержала жителя Керчи за передачу Украине сведений о средствах ПВО Крыма. Возбуждено дело о госизмене, мужчине грозит срок до пожизненного, добавили в ведомстве.

Ранее в России выявили более 90 подпольных оружейных мастерских.

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