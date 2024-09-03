Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали три населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он рассказал, что украинский FPV-дрон нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол храма. Пожар потушили. Еще один беспилотник атаковал социальный объект, повредив кровлю здания.

В Шебекино БПЛА ударил по коммерческому предприятию. В результате атаки второго беспилотника повреждена кровля и выбиты окна в частном доме. В селе Ржевка дрон ударил по территории предприятия. При атаке были повреждены два автомобиля, еще одна машина полностью сгорела.

Информация о последствиях атак уточняется, добавил Гладков.

2 сентября губернатор сообщал, что все школы на Харьковской горе Белгорода будут закрыты на две недели из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.