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Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области

Гладков рассказал о повреждениях при атаках БПЛА в Белгородской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали три населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он рассказал, что украинский FPV-дрон нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол храма. Пожар потушили. Еще один беспилотник атаковал социальный объект, повредив кровлю здания.

В Шебекино БПЛА ударил по коммерческому предприятию. В результате атаки второго беспилотника повреждена кровля и выбиты окна в частном доме. В селе Ржевка дрон ударил по территории предприятия. При атаке были повреждены два автомобиля, еще одна машина полностью сгорела.

Информация о последствиях атак уточняется, добавил Гладков.

2 сентября губернатор сообщал, что все школы на Харьковской горе Белгорода будут закрыты на две недели из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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